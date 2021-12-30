Байден и Путин поговорили второй за месяц. Главная тема — агрессия РФ против Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй за месяц телефонный разговор, главной темой которого была агрессия РФ против Украины и скопление войск на границе.
США, как и страны Запада, опасаются, что РФ планирует крупномасштабное вторжение уже в начале 2022 года. Росси отрицает наличие у нее планов о нападении на Украину и заявляет, что имеет право размещать войска по своей территории, но при этом требует от США и НАТО «гарантий безопасности» — нерасширение Альянса на Восток.
Разговор между лидерами, по инициативе российской стороны, начался в 22:35 по Киеву. Кроме войск возле Украины, стороны обсудили детали предстоящих переговоров формата США—Россия (10 января в Женеве). Путин и Байден примут в них участие.
Звонок длился 50 минут, сообщает Белый дом.
Детали разговора будут обнародованы позднее.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью свыше 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.
- В СНБО Украины при этом не ожидают полномасштабного вторжения войск России в ближайшее время. РФ, вероятно, не готова к большому наступлению.