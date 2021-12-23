Путин считает, что Украина готовит военную операцию на Донбассе. И его якобы пытаются заставить «не вмешиваться»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба президента Российской Федерации
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы готовит очередную «военную операцию на Донбассе». А Запад заранее пытается заставить его не вмешиваться и угрожает санкциями.
Об этом он сообщил на своей пресс-конференции 23 декабря.
Журналисты спросили его о возможности вторжения российских войск в Украину, но тот начал рассказывать о том, что сама Украина хочет провести военную операцию на Донбассе.
«Теперь нам говорят: война, война, война. Создается впечатление, что, возможно, готовят третью военную операцию [на Донбассе] и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие и такие новые санкции будут. И готовятся, возможно, к этому», — считает Путин.
Он также думает, что Запад пытается сделать из Украины «антироссию» и будет постоянно накачивать ее современным оружием.
«Как Россия должна жить в исторической перспективе? Постоянно с оглядкой, какие новые системы вооружения поставлены. А затем под прикрытием этих систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов на Донбассе военным путем и вопрос Крыма тоже», — объяснил Путин.
Он также снова обвинил Украину в нарушении Минских договоренностей и подчеркнул, что именно поэтому предложил президенту США Джо Байдену провести переговоры по гарантиям безопасности. По словам Путина, американцы готовы в начале года провести подобные встречи в Женеве.
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