В Украине за сутки зарегистрировали 7 312 случаев инфицирования коронавирусом

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В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, зафиксировали 7 312 новых случаев коронавируса (в том числе заболели 585 детей).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки госпитализировали 1 691 человека, летальных случаев — 275, выздоровел 16 521 пациент.

Кроме этого, за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 117 443 человек, из них первую дозу получил 39 071 человек, вторую — 78 101, дополнительной дозой привили 271 человека.

С начала пандемии в Украине заразился коронавирусом 3 630 391 человек, выздоровели 3 393 420 пациентов, летальных исходов — 94 184.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 500 520 человек, из них первой дозой — 14 500 518 человек, двумя дозами — 13 219 547, получили дополнительную дозу 596 человек.