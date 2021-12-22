Die Welt: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность из-за угрозы вторжения России в Украину
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Morris MacMatzen / Stringer
Североатлантический Альянс привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает Die Welt, отмечая, что впервые НАТО реагирует конкретными мерами на размещение российских войск у границ с Украиной.
Дипломаты рассказали изданию, что с понедельника, 21 декабря, Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней. Также в повышенной готовности находятся силы специального назначения и военной логистики.
Силы VJTF были созданы в 2014 году, после аннексии Россией Крыма. В их состав входят 6 400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц НАТО. Группа VJTF в основном сухопутная, но в случае серьезного кризиса поддерживается быстрым подкреплением бригад.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью свыше 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- России в случае вторжения грозят масштабные санкции, вплоть до отключения от платежной системы SWIFT. В РФ уже заявили, что «выживут», если это произойдет.
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.
- Украина на слова министра пока не отреагировала, но международные эксперты считают, что подобные манипуляции могут послужить поводом для РФ, чтобы начать вторжение.
- Таблоид Daily Star со ссылкой на источники сообщал, что войска РФ начнут масштабное вторжение с 24 на 25 декабря.