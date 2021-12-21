Новая Зеландия из-за «Омикрона» переносит открытие границ на конец февраля
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Власти Новой Зеландии решили перенести открытие своих границ из-за штамма коронавируса «Омикрон» с января 2022 года на конец февраля.
Об этом сообщает The Guardian.
«Пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты, и мы должны реагировать, чтобы продолжать защищать жизнь, не вводя ограничения и локдауны без необходимости», — заявил министр по реагированию на коронавирус Крис Хипкинс.
По его словам, отсрочка открытия границ испортит планы тем, кто планировал поездки в Новую Зеландию летом.
К тому же теперь путешественники, которые возвращаются в страну, должны будут предоставить тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за 48 часов перед отъездом, а не за 72 часа, как было раньше.
Кроме того, пребывание на изоляции после въезда увеличится до 10 дней (с семи).
Также в стране будет ускорена кампания бустерной вакцинации — сократят интервал между второй и третьей дозами вакцины. По планам правительства Новой Зеландии, 82% граждан смогут сделать бустерную прививку уже до конца февраля.
- В ноябре правительство Новой Зеландии представило план поэтапного открытия границ. С 16 января в страну должны были разрешить вернуться новозеландцам и резидентам страны, находящимся в Австралии. С 13 февраля планировалось открыть въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах. А с 30 апреля в Новую Зеландию смогли бы приехать иностранные туристы — впервые с начала пандемии.
- Новая Зеландия входит в число стран с наименьшим уровнем заболеваемости COVID-19. В стране вакцинировано уже 80% взрослого населения. При этом в ноябре 2021 года в Новой Зеландии была серьезная вспышка из-за штамма «Дельта». Средний суточный показатель количества новых больных — 130 человек.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом, мир закрылся от Южной Африки, откуда пришел штамм. Предварительные анализы свидетельствуют о том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но болезнь протекает в легкой форме. Однако существует опасение, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму. Компания Pfizer уже заявила, что необходимо колоть три дозы вакцины. Это же рекомендует и Moderna.