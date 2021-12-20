В Moderna объявили данные об эффективности своей вакцины против «Омикрона». Бустерная доза значительно повышает иммунитет

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В компании Moderna объявили данные об эффективности своей вакцины против нового штамма «Омикрон». Там отметили, что бустерная доза значительно повышает иммунитет.

Об этом пишет пресс-служба компании.

В рамках исследования Moderna тестировала два разных вида бустерной дозы: полдозы (50 мкг) и полную дозу (100 мкг). В настоящее время компания официально зарегистрировала в странах мира как бустерную дозу только один вид — 50 мкг.

По данным Moderna, бустерная доза в 50 мкг повышает количество нейтрализующих антител против «Омикрона» в 37 раз, а доза в 100 мкг – в 83 раза.

«Резкое увеличение случаев COVID-19 от варианта «Омикрон» волнует всех. Однако эти данные, показывающие, что в настоящее время разрешенный бустер Moderna может повысить уровень нейтрализующих антител в 37 раз, чем тот уровень, который есть после двух доз, успокаивают», — отметил исполнительный директор компании Стефан Бансель.

Кроме того, Moderna продолжает тестирование других видов бустерной дозы, специально адаптированных против новых штаммов коронавируса, а также тестирование новой вакцины против новых штаммов, клинические исследования которой начнутся в 2022 году.