В Ирландии из-за коронавируса вводят комендантский час

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Marco Castellani / Flickr

В Ирландии для сдерживания распространения коронавируса вводят комендантский час с 20:00.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ограничение начнет действовать с полуночи 20 декабря и будет распространяться на гостиницы, кинотеатры, театры, бары, рестораны, кроме доставки и продаж навынос, а также на массовые мероприятия (развлекательные, культурные, общественные, спортивные).

В то же время на мероприятиях, которые будут проводиться до 20:00, могут быть заполнены только 50% мест или не больше тысячи человек. Это касается кинотеатров, но не конференций, ярмарок и прочего.

Мероприятия на открытом воздухе также будут ограничиваться — 50% мест или 5 000 участников.

На свадьбах смогут присутствовать максимум 100 человек, и они смогут продолжаться до полуночи.

Все прибывающие в страну будут обязаны проходить тесты на антиген или ПЦР, также пассажирам, прибывающим в Ирландию, теперь рекомендуется проводить тестирование на антигены ежедневно в течение 5 дней подряд, начиная со дня прибытия.

Предварительно новые мероприятия будут действовать до 30 января.