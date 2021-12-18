В Украине выявлен штамм «Омикрон»

Новости

Getty Images / «Бабель»

В Украине подтвержден первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Штамм B.1.1.529 выявили у человека, который недавно вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов и имел контакт с зараженным. Сейчас пациент находится на лечении.

По словам Ляшко, проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц. Министр призвал вакцинироваться и избегать поездок в регионы, где есть этот штамм.