Бывший замглавы МВД Гогилашвили опроверг наличие у него российского гражданства

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Уволенный из-за скандала на блокпосту на Донбассе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что у него нет гражданства России.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция», – заявил он.

Гогилашвили объяснил, что приехал в Украину, потому что его «пригласили на работу», имея российский паспорт. После этого, с 2015 года он обращался в посольство России для выхода из гражданства, а украинский паспорт получил уже в 2019 году.