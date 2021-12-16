Королева Елизавета отменила традиционный предрождественский обед из-за пандемии

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Королева Елизавета отменила традиционный предрождественский обед для членов королевской семьи. Это обусловлено распространением в стране нового штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом пишет BBC.

Одной из причин этого решения стало то, что проведение такого обеда может поставить под угрозу рождественские планы многих людей, если кто-нибудь вдруг заразится коронавирусом. Ожидалось, что на обеде будет около 50 человек. В прошлом году королева тоже отменила это традиционное мероприятие.

Обед должен был состояться в начале следующей недели в Виндзорском замке. Обычно королева устраивает это мероприятие для многих членов королевской семьи накануне отъезда в Сандрингемский дворец, где она традиционно празднует Рождество.

На таких обедах королева получает возможность встретиться с членами семьи, которые не могут посетить ее на Рождество. Кроме детей, внуков и правнуков, на мероприятиях также присутствуют двоюродные братья Елизаветы с семьями.