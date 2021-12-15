Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до конца декабря

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Nick Brundle Photography

В Израиле из-за пандемии коронавируса решили продлить запрет на въезд для иностранцев до 29 декабря. Также продлены ограничения на выезд из страны.

Об этом сообщается на странице премьер-министра Израиля Нафтали Бенета в Facebook.

«Во время телефонного голосования правительство утвердило продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, на дополнительные 7 дней до среды, 29 декабря 2021 года», — написал он.

Кроме этого, министры Израиля одобрили внесение Великобритании и Дании в список «красных» стран с 00:00 пятницы, 17 декабря. Попасть в Израиль или выехать в страны из «красного» списка можно только после получения специального разрешения.