Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до конца декабря
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Nick Brundle Photography
В Израиле из-за пандемии коронавируса решили продлить запрет на въезд для иностранцев до 29 декабря. Также продлены ограничения на выезд из страны.
Об этом сообщается на странице премьер-министра Израиля Нафтали Бенета в Facebook.
«Во время телефонного голосования правительство утвердило продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, на дополнительные 7 дней до среды, 29 декабря 2021 года», — написал он.
Кроме этого, министры Израиля одобрили внесение Великобритании и Дании в список «красных» стран с 00:00 пятницы, 17 декабря. Попасть в Израиль или выехать в страны из «красного» списка можно только после получения специального разрешения.
- В конце ноября Израиль из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» решил закрыть границы для иностранцев на 2 недели.
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- Украина приняла решение, что прибывающие из Африки должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- Предварительные анализы свидетельствуют о том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но болезнь проходит в легкой форме. Однако существует опасение, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму. Известно, что штамм способен заражать вакцинированных, а также людей с иммунитетом. Компания Pfizer уже заявила, что против «Омикрона» необходимо прививать тремя дозами вакцины.