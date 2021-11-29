Контрразведке Израиля разрешили отслеживать геолокацию инфицированных COVID-штаммом «Омикрон»

Служба общей безопасности Израиля (Шабак) будет отслеживать геолокацию граждан, инфицированных штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщила канцелярия главы правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет подписал соответствующее разрешение.

Шабак будет отслеживать геолокацию заболевших по мобильному телефону без контроля за соблюдением самоизоляции. Это должно помочь выявлять других заболевших и прервать цепочку заражения.

Решение будет действовать до полуночи 2 декабря, но его могут досрочно отменить. Мера будет ежедневно пересматриваться.

Решение властей активно критикует оппозиция, а также некоторые министры (юстиции, образования и экономики). Привлечение Шабак назвали ударом по демократии.

В марте 2020 года Шабак уже отслеживала зараженных коронавирусом и возможных контактных лиц. Против выступали правозащитники, а в январе 2021 года стало известно, что на карантине ошибочно отсидели почти 400 тысяч людей.