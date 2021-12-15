В Украине за сутки выявили более 8 тысяч новых зараженных коронавирусом, вакцинировались 142 тысячи человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Немеш Янош / УНИАН
В Украине за минувшие сутки, 14 декабря, коронавирусом заразились более 8 тысяч человек. Среди них 707 детей и 182 медика.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 2 280 человек, 356 больных умерли от осложнений. В то же время от коронавируса успешно выздоровели 26 307 украинцев.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 247) и Полтавской области (568).
Также за сутки от коронавируса вакцинировались 142 тысяч человек, 47 тысяч получили первую дозу вакцины, а 95 тысяч — вторую.
- С 7 декабря восемь областей и Киев вышли из «красной» зоны карантина. В КГГА объяснили, как будут работать транспорт и ТРЦ в «желтой» зоне карантина. С 15 декабря к ним присоединились еще две области — Винницкая и Хмельницкая.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа, пока они не сделают прививку. С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).