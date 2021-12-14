Илон Маск продал акции Tesla еще на $906 миллионов на фоне падения их цены
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Бизнесмен и изобретатель Илон Маск продал еще один пакет акций компании Tesla на $906,5 миллиона.
Об этом пишет Bloomberg.
Маск продал 934 091 акцию, чтобы покрыть налоги от реализации еще 2,1 миллиона опционов. За последние пять недель он продал акций на общую сумму в $12,7 миллиарда. Маску осталось продать еще 30% своих акций, чтобы выполнить данное им обещание избавиться от 10% доли прямого владения акциями компании.
Издание отмечает, что последняя сделка Маска совпала с тем, что рыночная капитализация Tesla впервые с 22 октября опустилась ниже отметки в $1 триллион. Акции продолжили падение и сегодня, 14 декабря.
- 6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который касается нереализованного прироста капитала. Почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций. После этого Маск начал избавляться от акций.
- 10 декабря Маск написал в Twitter, что подумывает бросить работу и стать блогером.
- Сейчас Илон Маск занимает должность генерального директора в Tesla и SpaceX, а также руководит стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla. Маск остается самым богатым человеком мира.