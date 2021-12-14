В Южном Судане от неизвестной болезни скончались 89 человек. В страну вылетела группа быстрого реагирования ВОЗ
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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dMz / Pixabay
В Южном Судане (Африка) от неизвестной болезни скончались 89 человек.
Об этом со ссылкой на представительницу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Шейлу Байя сообщает BBC.
«Мы решили прислать группу быстрого реагирования, чтобы она провела оценку риска и расследование», – рассказала она.
По ее словам, специалисты также смогут взять образцы у больных людей, чтобы установить, почему люди умирают.
Как отмечает BBC, инцидент произошел в местности, наиболее пострадавшей от недавнего наводнения, — город Фангак в штате Джонглей. Группе быстрого реагирования ВОЗ пришлось добираться до города на вертолете.
Местные медики провели предварительные анализы, которые показали, что люди скончались не от холеры.
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