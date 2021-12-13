Австрия призвала ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, который пробыл несколько недель на должности канцлера, призвал Совет министров иностранных дел государств Евросоюза как можно скорее ввести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток — 2».

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шалленберг заявил, что газопровод завершен, теперь его нужно использовать. Он считает ошибочным ставить под сомнение использование трубопровода каждый раз, когда у Евросоюза возникают споры с Москвой.

Своим заявлением глава МИД Австрии отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая говорила, что не видит оснований для ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию, поскольку он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Также она отмечала, что в случае вторжения армии России в Украину трубопровод могут отключить.