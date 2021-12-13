Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили попал в базу «Миротворца»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Каролина Ускакович / «Бабель»
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, который написал заявление на увольнение из-за скандала, попал в базу сайта «Миротворец».
Указано, что чиновника внесли в базу за нарушение законодательства Украины о гражданстве (вероятно, у него есть паспорт гражданина России), за нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей и за присвоение полномочий.
Источником внесения в базу «Миротворца» указан «скандал с полицейскими на блокпосту в Краматорске, 10.12.2021».
- 11 декабря в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что полицейские не знают, кто он такой.
- 12 декабря появилось второе видео с Гогилашвили. На кадрах инцидент, который произошел 24 ноября этого года. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обматерил патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский при этом спокойно объяснял, что выполняет свои служебные обязанности.
- Глава МВД инициировал внутреннее расследование и заявил, что отстранит Гогилашвили от должности. Президент Зеленский попросил уволить Гогилашвили.
- 12 декабря «Центр журналистских расследований» сообщил, что у Гогилашвили есть действительный паспорт гражданина России и индивидуальный налоговый номер.
- 13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили. Сам чиновник позднее сообщил, что написал заявление на увольнение и признал, что виноват.