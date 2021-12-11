В Украине зафиксировали более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 168 тысяч

Новости

В Украине за минувшие сутки 10 декабря выявили более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 199 медиков и 991 ребенок.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни попали 2 307 человек, а 446 больных умерли от осложнений. В то же время 25 861 украинец успешно выздоровел от коронавируса.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (1 203) и Одесской (697) области.

Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 168 тысяч украинцев. 55 тысяч получили первую дозу, а 112 тысяч – вторую.