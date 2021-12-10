«Сдвигов не произошло». МИД Украины (пока) не видит изменений в поведении России
- Автор:
- София Телишевская
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после саммита Джо Байдена с Владимиром Путиным перемен в поведении России не произошло.
Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на слова чиновника.
Кулеба напомнил, что после переговоров президентов прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуацию на Донбассе.
«Мы внимательно следили за заседанием, чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поводу поведения на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели», – сказал он.
Теперь же Украина ожидает «практические последствия» саммита, чтобы увидеть начнет ли Путин «поднимать ставки» или решит поставить паузу.
Кроме того, министр подчеркнул, что НАТО допустил стратегическую ошибку, не предоставив Украине членство в Альянсе до 2014 года. По его словам, в такой ситуации Путин не рискнул бы вступить в конфликт с вооруженными силами НАТО.
Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Владимир Зеленский провел разговор с Джо Байденом. Президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. В Белом доме назвали разговор «очень теплым», он длился 90 минут.
- Кроме того, 9 декабря состоялось заседание ТКГ по Донбассу, на котором Россия отклонила все инициативы украинской делегации. Украина призвала возобновить работу всех КПВВ, существующих вдоль линии столкновения, открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья и доработать план разминирования. Также украинская сторона предложила утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.
- За день до заседания Владимир Зеленский ожидал, что на фоне саммита США и РФ стороны в ТКГ договорятся об обмене пленными, прекращении огня и открытии КПВВ.