Исследования: COVID-штамм «Омикрон» в четыре раза заразнее «Дельты», но протекает у больных в легкой форме
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Новый анализ и предварительные исследования штамма коронавируса «Омикрон», которые провели ученые японского Университета Киото, показали, что он в четыре раза заразнее штамма «Дельта», но повальной госпитализации не вызывает.
Об этом пишет Bloomberg.
Математическое моделирование и анализ генома нового варианта вируса говорят о том, что он преодолевает иммунитет человека, выработанный естественным путем или за счет вакцины, но протекает у больных в легкой форме. Тяжелых случаев болезни наблюдается мало.
Как сообщает АР, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что клинические данные о новом штамме очень ограничены.
Почти у всех 43 человек в США, которые точно заразились новым штаммом, болезнь протекает в легкой форме, но она может переходить в тяжелую по истечению времени — нескольких дней или недель. Валенски говорит, что статистика пока не точна, поскольку все заболевшие — молодые люди, которые обычно легче переносят болезнь.
Ученым еще предстоит точно выяснить влияние «Омикрона» на организм человека.
- Пока весь мир опасается крупных последствий из-за распространения «Омикрона» и закрылся от Южной Африки, откуда пришел штамм. Всемирная организация здравоохранения при этом призывает не паниковать и сообщает, что смертей от нового штамма еще не зафиксировали.
- Ранее сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон». Компания после этого сообщила, что необходимо колоть три дозы.