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КГГА: В Киеве обустроено почти 5 тысяч укрытий для населения

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Фонд защитных сооружений в Киеве насчитывает около 5 тысяч мест для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Киевгорадминистрация.

По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в Киеве спланировано использование 4 913 укрытий, из них:

В КГГА напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации сработает территориальная автоматизированная система централизованного оповещения населения. Объявления будут идти по местным сетям связи, в частности через радио и телевидение, компьютерные автоматизированные системы оповещения по телефонной сети и с помощью оснащенных громкоговорителями автомобилей.