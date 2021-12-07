Белый дом: Байден позвонит Зеленскому 9 декабря
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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УНИАН
Президент США Джо Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге после переговоров Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, Украина была главной темой разговора президентов США и РФ.
«Он прямо сказал президенту Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину США и наши европейские союзники ответят решительными экономическими мерами. Было много компромиссов, не было размахиваний пальцами, но президент [Путин] ясно понимал, на чем настаивают США», — сказал Салливан.
В то же время в Белом доме заверили, что Байден не давал Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО, и заявил, что никто не имеет права диктовать НАТО, кого не следует принимать в Альянс.
Также Салливан отметил, что в ближайшее время Байден проведет отдельные переговоры по результатам саммита с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
- В октябре ряд авторитетных западных СМИ сообщили о подготовке России к вторжению в Украину, скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. В свою очередь Кремль обвинял в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил начальник Главного управления разведки Украины.
- Путин заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения и тогда никаких угроз не будет. Он также озвучил собственные «красные линии» по отношению к Украине, заявив, что Россия оставляет за собой право действовать в ответ, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы. Также Путин предложил НАТО договориться о гарантиях.
- 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Путин провели переговоры в формате закрытой видеоконференции. Разговор длился более двух часов вместо запланированных 60 минут. Через час после его завершения Белый дом опубликовал короткое заявление об итогах встречи. Впоследствии свои итоги саммита обнародовал и Кремль.