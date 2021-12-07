В Чили разрешили однополые браки
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Unsplash / yoav hornung
Конгресс Чили принял исторический закон о легализации однополых браков.
Соответствующее решение поддержал 21 сенатор, против выступили восемь, еще три воздержались. Также закон уже ратифицировала Палата депутатов.
Новый закон не только легализует однополые отношения, но и разрешит однополым парам усыновлять детей.
В тексте закона говорится, что отцом и матерью человека являются его родители, в отношении которых установлена родственная связь, в частности это могут быть мать и/или отец, две матери или два отца.
Также без различия по полу, сексуальной ориентации или гендерной идентичности следует толковать законы или другие положения, касающиеся выражений «муж и жена», «муж или жена».
Чили станет седьмой страной Латинской Америки, где разрешены однополые браки (ранее дали разрешение Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Коста-Рика и Уругвай).
Законопроект о признании однополых браков внесла в парламент в августе 2011 года администрацияпрезидента Чили Себастьяна Пинеры. Из-за несогласия партнеров по коалиции документ долго не выносили на голосование Конгресса.
В Чили с 2015 года разрешены гражданские браки, что дает однополым партнерам много преимуществ, но они не имели права усыновлять детей.
- Католическая церковь не будет благословлять однополые браки, поскольку Святой Престол считает гомосексуальность греховным «выбором», не входящим в «планы Творца».
- Ранее в Швейцарии провели референдум «Брак для всех», по результатам которого в стране с 1 июля 2022 года будут разрешены однополые браки.
- В марте в Японии суд признал неконституционным запрет на официальное заключение однополого брака.
- В июле Верховный суд Израиля разрешил однополым парам становиться родителями, признав незаконным запрет гомосексуальным парам и одиноким мужчинам пользоваться услугами суррогатного материнства.