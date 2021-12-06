CNN: Белый дом готовит «агрессивные санкции» на случай вторжения России в Украину — вплоть до отключения от SWIFT
- Автор:
- Олег Панфилович
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий спектр санкций, которые могут ввести против России в случае военного вторжения в Украину.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Санкции включают новые ограничения против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и российских энергетических компаний, а также потенциально «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.
Источники рассказали телеканалу, что Белый дом в настоящее время ведет переговоры с европейскими партнерами. Новые экономические санкции могут быть нацелены на различные сектора, включая российскую энергетику и сферу финансов. Ограничения также могут быть применены в отношении суверенного долга России.
Кроме того, сообщается, что США могут усилить санкции против ведущих российских олигархов, «ограничивая их возможности путешествовать и потенциально перекрывая доступ к американским банковским системам и системам кредитных карт».
«Мы составили чертовски агрессивный пакет», — рассказал один из чиновников и предупредил, что в случае вторжения Россию ждут наихудшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к странам, кроме Ирана и Северной Кореи.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил начальник Главного управления разведки Украины.
- Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения — тогда никаких угроз не будет. Путин также озвучил собственные «красные линии» по отношению к Украине. Он заявил, что Россия оставляет за собой право действовать в ответ, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы. Также Путин предложил НАТО договориться о гарантиях, которые сделают невозможным расширение блока на восток.