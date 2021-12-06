CNN: Белый дом готовит «агрессивные санкции» на случай вторжения России в Украину — вплоть до отключения от SWIFT

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий спектр санкций, которые могут ввести против России в случае военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Санкции включают новые ограничения против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и российских энергетических компаний, а также потенциально «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.

Источники рассказали телеканалу, что Белый дом в настоящее время ведет переговоры с европейскими партнерами. Новые экономические санкции могут быть нацелены на различные сектора, включая российскую энергетику и сферу финансов. Ограничения также могут быть применены в отношении суверенного долга России.

Кроме того, сообщается, что США могут усилить санкции против ведущих российских олигархов, «ограничивая их возможности путешествовать и потенциально перекрывая доступ к американским банковским системам и системам кредитных карт».

«Мы составили чертовски агрессивный пакет», — рассказал один из чиновников и предупредил, что в случае вторжения Россию ждут наихудшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к странам, кроме Ирана и Северной Кореи.