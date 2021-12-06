Авиакомпанию «Белавиа» отключили от международных систем взаиморасчетов для авиаперевозок

Новости

Andrew Milligan sumo / flickr

Беларусскую авиакомпанию «Белавиа» отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских (BSP) и грузовых (CASS) авиаперевозок.

Об этом со ссылкой на заявление Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) пишет Zerkalo.io.

«Мы подтверждаем, что авиакомпания «Белавиа» была отстранена от участия в программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и системе расчетов по грузовым счетам (CASS)», — заявили изданию в IATA.

В «Белавиа» ситуацию пока не комментируют.