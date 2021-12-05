Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить военных к границе с Россией
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Полищук Максим / УНИАН
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны совместно и быстро оказать военную поддержку Украине, и предупредил, что Россию нужно сдерживать сейчас, потому что «далее это будет слишком поздно».
Об этом он заявил в интервью канадскому изданию The Globe and mail, которое обнародовали в воскресенье, 5 декабря.
По словам Резникова, Украине нужен «быстрый ответ» со стороны союзников, который помог бы ей решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов.
«Но не менее важно то, что канадские, американские и британские солдаты будут размещены на позициях вблизи линии фронта. [...] У вас есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 [военных] инструкторов пришлите 500 инструкторов», — сказал Резников, имея в виду канадскую учебную миссию из 200 солдат, уже развернутую в стране.
По словам министра, эти войска должны быть размещены в местах, где Россия может их видеть: в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове.
«Над этими территориями должны развеваться три флага — флаг Канады, флаг США и флаг Британии. То, что вы здесь, было бы хорошим знаком для россиян», — отметил Резников.
Резников сказал, что выявил раскол в военном альянсе НАТО по поводу того, как далеко зайти в поддержке Украины. По его словам, Канада, США и Британия были более склонны бросить вызов Путину, в то время как Германия и Франция еще колеблются, ведь обеспокоены сохранением своих экономических отношений с Россией.
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