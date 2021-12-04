Глава Минобороны Украины назвал «способ справиться с Кремлем» и предупредил Европу о новом миграционном кризисе в случае нападения России

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Отговорить Кремль от вторжения в Украину можно, лишь продемонстрировав готовность противостоять российской агрессии и убедив, что цена наступления будет слишком высокой.

Об этом говорится в статье министра обороны Украины Алексея Резникова, опубликованной на сайте американского аналитического центра Atlantic Council «Будущее Европы будет решаться в Украине».

«Единственный реальный способ справиться с Кремлем — продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии. Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока. Эта цена будет носить военный характер и негативные политические, экономические и социальные последствия», — заявил глава украинского Минобороны.

Также Резников спрогнозировал, что в случае войны с Россией Украина потеряет «катастрофическое» количество людей, но Россия также понесет «огромные потери».

«Изображения гробов, которые возвращаются в Россию с линии фронта в Украине, распространятся как вирус в социальных сетях и вскоре окажутся слишком сильными, чтобы их смогла сдержать даже кремлевская цензура», — считает он.

В то же время Резников отметил, что Россия может напасть, но не сможет удерживать захваченную территорию, «оккупированная украинская земля будет гореть у них под ногами».

Кроме того, министр заявил, что нападение России втянет в кризис всю Европу, поскольку заблокирует канал импорта важных продовольственных товаров как из Украины, так и из РФ.

Еще одним негативным последствием вторжения станет новый миграционный кризис.

«Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество», — добавил он.

Отдельно Резников объяснил, почему Украина спокойно отреагировала на информацию о возможном вторжении России.

«Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С этого времени российская агрессия не прекращалась и стала частью повседневной жизни. Мы стали безразличными к непрерывному потоку кремлевской дезинформации и привыкли к попыткам российского руководства отрицать право Украины на существование. Чтобы нас шокировать, понадобится нечто большее, чем очередное наращивание российской военной силы», — рассказал он и заверил, что никто в Украине не недооценивает серьезность нынешней ситуации.

По мнению главы Минобороны Украины, сейчас единственная неопределенность состоит в том, осознает ли Европа в полной мере, что полномасштабное российское вторжение в Украину будет означать для остального континента.