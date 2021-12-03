Главуправление разведки: Боевики на Донбассе привели в высшую боевую готовность войска и проводят ротацию
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Martin Trabalik / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
На Донбассе боевики российских группировок «ДНР» и «ЛНР» привели свои войска в высшую степень боевой готовности.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 1 декабря под контролем 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС России начались оперативная и боевая подготовка с проведением ротации.
По данным разведки, противник усиливает свои подразделения на передовых позициях фронта и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов. Вероятно, они усилят обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.
Ранее разведка Украины сообщала, что войска боевиков начали учения на фоне возможного вторжения войск России в Украину. Журналисты позднее установили точное место полигона, на котором Россия проводит учения боевиков «ДНР».
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил начальник Главного управления разведки Украины.
- 3 декабря министр обороны Украины заявил, что РФ на границе использует тактику волн и эскалация возможна в конце января. Он заверил, что украинская армия готова к боям.