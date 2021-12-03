Главуправление разведки: Боевики на Донбассе привели в высшую боевую готовность войска и проводят ротацию

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На Донбассе боевики российских группировок «ДНР» и «ЛНР» привели свои войска в высшую степень боевой готовности.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 1 декабря под контролем 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС России начались оперативная и боевая подготовка с проведением ротации.

По данным разведки, противник усиливает свои подразделения на передовых позициях фронта и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов. Вероятно, они усилят обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее разведка Украины сообщала, что войска боевиков начали учения на фоне возможного вторжения войск России в Украину. Журналисты позднее установили точное место полигона, на котором Россия проводит учения боевиков «ДНР».