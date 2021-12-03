Новости

«Талибан» издал указ о правах женщин в Афганистане: они не предмет для перемирия, а свободные люди

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

AMISOM Public Information / Flickr

«Правительство» боевиков движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане, издало указ о правах женщин. Документ 3 декабря опубликовал спикер «правительства».

Согласно ему:

Суды должны учитывать правила при принятии решений, а министерства по делам религий и информации должны продвигать эти права, говорится в указе.

В документе ничего не указано о праве женщин на образование и возможности для них работать.