«Талибан» издал указ о правах женщин в Афганистане: они не предмет для перемирия, а свободные люди
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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AMISOM Public Information / Flickr
«Правительство» боевиков движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане, издало указ о правах женщин. Документ 3 декабря опубликовал спикер «правительства».
Согласно ему:
- Для брака нужно согласие женщины. Никто не может заставить ее выйти замуж.
- Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на перемирие или прекращение войны.
- После смерти мужа никто не может жениться на вдовой силой. Она имеет право выйти замуж и сама выбирать свое будущее.
- У вдовы есть наследственное право и фиксированная доля в собственности мужа, никто не может лишить вдову этого права.
- Состоящие в нескольких браках (более одной жены) обязаны предоставлять права всем женам в соответствии с законами шариата и поддерживать справедливость между ними.
Суды должны учитывать правила при принятии решений, а министерства по делам религий и информации должны продвигать эти права, говорится в указе.
В документе ничего не указано о праве женщин на образование и возможности для них работать.
- Придя к власти в Афганистане, талибы обещали соблюдать права женщин и гарантировали их безопасность. Однако впоследствии стали появляться сообщения об убийствах женщин. Вскоре женщинам запретили заниматься спортом, заставили учиться отдельно от мужчин, временно запретили преподавать и учиться в Кабульском университете. Их не пригласили на работу в правительство, как обещали, и заставляли сидеть дома ради безопасности.