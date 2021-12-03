«Талибан» издал указ о правах женщин в Афганистане: они не предмет для перемирия, а свободные люди

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AMISOM Public Information / Flickr

«Правительство» боевиков движения «Талибан», которые захватили власть в Афганистане, издало указ о правах женщин. Документ 3 декабря опубликовал спикер «правительства».

Согласно ему:

Для брака нужно согласие женщины. Никто не может заставить ее выйти замуж.

Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на перемирие или прекращение войны.

После смерти мужа никто не может жениться на вдовой силой. Она имеет право выйти замуж и сама выбирать свое будущее.

У вдовы есть наследственное право и фиксированная доля в собственности мужа, никто не может лишить вдову этого права.

Состоящие в нескольких браках (более одной жены) обязаны предоставлять права всем женам в соответствии с законами шариата и поддерживать справедливость между ними.

Суды должны учитывать правила при принятии решений, а министерства по делам религий и информации должны продвигать эти права, говорится в указе.

В документе ничего не указано о праве женщин на образование и возможности для них работать.