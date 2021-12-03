Министр обороны Алексей Резников: Россия на границе использует тактику волн, эскалация возможна в конце января

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УНИАН / Ратынский Вячеслав

Россия в течение года использует на украинской границе тактику волн: концентрирует войска, затем отводит людей, однако техника остается. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 3 декабря.

Так, например, в апреле и в сентябре Россия стянула к границе 50 батальонно-тактических групп. Сейчас их там 41. Суммарное количество войск на территории России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса — 94 300 человек.

Министр обороны отметил, что Россия активизировала свои военные учения, проводит проверку связи и маскировки. Резников подчеркнул, что не только Украина наблюдает за маневрами России на границе, «поэтому сюрпризов не будет».

«Наша разведка анализирует все сценарии, включая худшие, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Вероятнее всего время готовности к эскалации — конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наша задача — предотвратить его», — отметил Резников.

Способы предотвратить — политика и дипломатия, «никаких силовых провокаций».