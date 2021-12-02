В Facebook и Instagram удалили десятки фейковых аккаунтов КГБ Беларуси. Они разжигали миграционный кризис
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания Meta удалила десятки фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, которые были связаны с Комитетом госбезопасности Беларуси и разжигали кризис с нелегальными мигрантами у границ Евросоюза.
Об этом Meta сообщила в отчете.
Указано, что в основном аккаунты работали против Польши, границу которой мигранты из стран Ближнего Востока штурмуют активнее всего. Аккаунты выдавали себя за журналистов и активистов из Польши, Литвы и других стран ЕС, выступая с критикой и пробеларусской позицией. Разгар их активности начался в октябре этого года.
На польском, английском и курдском языках аккаунты публиковали фото и видео «нарушений» прав мигрантов со стороны польских пограничников, распространяли фейки и выгодную Минску позицию. Внутренний анализ Meta выявил почти прямую связь этих аккаунтов с КГБ.
Отдельно правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Польша и Беларусь вместе несут ответственность за кризис на границе. Организация обвиняет польскую сторону в игнорировании просьб людей и жестоком обращении, а беларусскую — в использовании мигрантов в политических интересах.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Также в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков. Попытки прорыва границы продолжаются по сей день, но часть мигрантов начала уезжать домой.
- 19 ноября Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС.
- 2 декабря США, ЕС, Британия и Канада ввели санкции против Беларуси из-за организации миграционного кризиса. Беларусь обещает ответ.