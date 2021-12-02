Боевики на Донбассе ранили украинского военного
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Степанов Анатолий / УНИАН
Боевики в четверг, 2 декабря, четыре раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе, один боец был ранен.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
По данным военных, после оказания раненому домедицинской помощи, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца — удовлетворительное.
Также отмечается, что российские наемники дважды в сутки применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов из направления Новолуганского, из минометов калибра 120 мм — недалеко от Красногоровки, из станковых противотанковых гранатометов — в сторону Широкино, а возле Водяного — кроме гранатометов также и из стрелкового оружия.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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