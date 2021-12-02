США, ЕС, Британия и Канада ввели санкции против Беларуси из-за организации миграционного кризиса

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США, Великобритания, Канада и Европейский Союз ввели санкции против Беларуси за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС.

Министерство финансов США ввело санкции против 20 физических лиц и 12 юрлиц, а также 3 бортов. В списке сын самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Дмитрий, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, компании «Беларусская калийная компания», «Трансавиаэкспорт», «Славкалий», «Белтехэкспорт», «Агат — электромеханический завод», два самолета Ил-76ТД, вертолет AgustaWestland AW139 и другие.

Евросоюз ввел санкции против 17 физических и 11 юридических лиц — авиакомпании «Белавиа», сирийского перевозчика Сham Wings, турагентств «Центркурорт» и «Оскар Тур», «Гродно Азота», «Белоруснефть» и «Белшины», сотрудников пограничной службы и судей.

Великобритания и Канада также ввели санкции против чиновников, которые считаются организаторами нелегальной миграции в ЕС, погранслужбы и белорусских компаний.

От Беларуси потребовали немедленно прекратить организацию незаконной миграции, а также освободить почти 900 политических заключенных.

Реакция Беларуси

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что примут ответные «жесткие, асимметричные, но адекватные меры». Там заявили, что организация нелегальной миграции придумана еврочиновниками, а санкции направлены на подавление конкурентов.

«Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису», — заявили в ведомстве.