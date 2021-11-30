Верховная Рада приняла промежуточный отчет ВСК по делу «вагнеровцев». Его направили правоохранителям
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Струмковський Владимир / УНИАН
Парламент Украины принял промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о провальной спецоперации против российских наемников из «ЧВК Вагнера».
За постановление проголосовал 251 народный депутат, причем 212 голосов дали нардепы от «Слуги народа».
Промежуточный отчет ВСК касается расследования возможных противоправных действий представителей власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также нести угрозу национальной безопасности. ВСК так и не смогла установить, кто ответственен за перенос даты задержания российских наемников, но указала, что спецоперацию действительно готовилиь украинские спецслужбы, без привлечения иностранных служб.
Отчет ВСК направят в Офис генерального прокурора, в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований для рассмотрения и соответствующего реагирования. Офису генпрокурора рекомендовано взять на контроль расследование уголовных производств по вопросам, которые рассматривала ВСК.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.
- ВСК в отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб была, но кто стоит за ее отсрочкой на 5 дней (из-за которой наемников задержали беларусские спецслужбы, а не украинские) — неизвестно. «Слива» информации с украинской стороны (согласно отчету ВСК) не было.
- Госбюро расследований вызовет на допрос главу ОП Андрея Ермака по этому делу.
- 19 ноября бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что указание перенести спецоперацию по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» поступило от президента, но он дал его не лично, а через делегированное лицо — Андрея Ермака.
- Президент 26 ноября обвинил Бурбу в «торговле информацией» и навязывании неспланированной операции по задержанию боевиков.