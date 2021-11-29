Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Печь

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Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 1317, расположенной в созвездии Печь.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На фотографии изображен космический объект, который находится на расстоянии более 50 миллионов световых лет от нашей планеты.

Рядом с галактикой NGC 1317 можно увидеть два объекта из разных частей Вселенной. Например, яркая точка с крестообразным узором — это звезда из нашей галактики, окруженная дифракционными шипами, а вот более красное пятно — это отдаленная галактика, расположенная за пределами NGC 1317.

Открывателем этой спиральной галактики считается английский астроном Джеймс Данлоп. Именно он в 1826 году начал наблюдать за этим объектом.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.