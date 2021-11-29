У Лукашенко «нет сведений» о планах России напасть на Украину
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него нет данным о планах России напасть на Украину. Он заявил, что подготовка армии России к вторжению — «фейк Запада».
«Придумали [«враги»] тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис [...]. У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то беларусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что если «они опять развяжут войнушку» на Донбассе или на границе с Россией, то Беларусь в стороне не останется. Кто «они» Лукашенко не уточнил, но отметил, что Беларусь будет на стороне РФ.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях, в том числе через Беларусь. Такой же сценарий ранее озвучил глава Главного управления разведки Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует границы и готова к любой эскалации.