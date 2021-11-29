Михеилу Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Палинчак Михаил / УНИАН
У гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили подтвердили синдром посттравматического стрессового расстройства. Об этом заявила президент центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, цитирует «Грузия Online».
Саакашвили сейчас находится в Горийском военном госпитале. По словам Джишкариани, он нуждается в стационарном мультидисциплинарном лечении – реабилитации.
«По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, связанного с фактом пыток в тюрьме и в [пенитенциарной] системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация. Решение о судебном процессе он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд», — отметила Джишкариани.
Судебный процесс Михеила Саакашвили назначен на понедельник, 29 ноября. Пока неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение ему возможность присутствовать на заседании суда.
Напомним, что 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Он сейчас находится на лечении в военном госпитале в городе Гори — перевод в это учреждение был условием прекращения голодовки. До этого он находился в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это заведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там не было необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили.
- Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави 1 октября Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.
- С середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с постели, потом у него была рвота кровью, 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами, и его перевели в реанимацию. На следующий день стало известно, что у Саакашвили выявили поражение мозга, после чего его перевели в военный госпиталь.