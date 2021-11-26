Генсек НАТО заявил, что Россия «заплатит цену», если вторгнется на территорию Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия обязательно заплатит определенную цену, если вторгнется на территорию Украины. Он отметил, что это будет иметь для РФ серьезные последствия.
Об этом он сообщил на брифинге 26 ноября.
По его словам, Альянс фиксирует военное наращивание вдоль украинских границ, и оно ничем не объясняется.
«Если Россия применит силу против Украины, это будет иметь цену, это будет иметь последствия, и мы продолжаем призывать Россию к деэскалации», — сказал генсек.
В то же время, он подчеркнул, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, но Альянс будет поддерживать ее.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время возле границ сконцентрированы более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.