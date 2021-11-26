Журналисты установили точное место полигона, на котором Россия проводит учения боевиков «ДНР»

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Pierre Crom / Getty Images

Журналисты проекта «Донбасс.Реалии» (от «Радио Свобода») установили точное место полигона, на котором проходят военные учения боевиков «ДНР».

По данным журналистов, тренировки с привлечением танковый групп проходят на полигоне и базе хранения техники возле неподконтрольного села Терновое (Донецкая область).

Донбасс.Реалии / Google Maps

Боевики «ДНР» на своих ресурсах сообщали о начале военных учений в конце прошлой недели. Главное управление разведки Украины 23 ноября подтвердило старт крупных маневров боевиков на фоне возможной подготовки вторжения армии России в Украину. Миссия ОБСЕ в своем отчете 24 ноября также упоминала об учениях на территории ОРДЛО, объясняя ряд зафиксированных взрывов.

Журналисты определили полигон по объектам на местности, спутниковым снимкам и видео из показательных выступлений танковых подразделений российских боевиков в августе 2020 года. Больше всего помогли опоры линий электропередачи и места для укладки снарядов. Журналисты ранее уже писали об указанном полигоне, что упростило задачу по его определению.