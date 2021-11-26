Журналисты установили точное место полигона, на котором Россия проводит учения боевиков «ДНР»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Pierre Crom / Getty Images
Журналисты проекта «Донбасс.Реалии» (от «Радио Свобода») установили точное место полигона, на котором проходят военные учения боевиков «ДНР».
По данным журналистов, тренировки с привлечением танковый групп проходят на полигоне и базе хранения техники возле неподконтрольного села Терновое (Донецкая область).
Боевики «ДНР» на своих ресурсах сообщали о начале военных учений в конце прошлой недели. Главное управление разведки Украины 23 ноября подтвердило старт крупных маневров боевиков на фоне возможной подготовки вторжения армии России в Украину. Миссия ОБСЕ в своем отчете 24 ноября также упоминала об учениях на территории ОРДЛО, объясняя ряд зафиксированных взрывов.
Журналисты определили полигон по объектам на местности, спутниковым снимкам и видео из показательных выступлений танковых подразделений российских боевиков в августе 2020 года. Больше всего помогли опоры линий электропередачи и места для укладки снарядов. Журналисты ранее уже писали об указанном полигоне, что упростило задачу по его определению.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил глава Главного управления разведки Украины.