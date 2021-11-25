Зеленский обсудил с Меркель стягивание российских войск к границам Украины

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Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель стягивание российских войск к границам Украины. Он также поблагодарил ее за многолетнюю поддержку урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики. Глава Украинского государства проинформировал федерального канцлера о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые предпринимает Украина для достижения мира», — говорится в сообщении.

Также Зеленский и Меркель обсудили миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Они отметили важность координации действий между Украиной и ЕС, чтобы не допустить использование мигрантов для дестабилизации ситуации.

Этот разговор, вероятно, станет последним контактом Меркель с украинскими властями, поскольку в Германии объявили о создании коалиции, и уже в начале декабря каденция Меркель может закончиться.