Зеленский обсудил с Меркель стягивание российских войск к границам Украины
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- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба президента Украины
Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель стягивание российских войск к границам Украины. Он также поблагодарил ее за многолетнюю поддержку урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
«Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики. Глава Украинского государства проинформировал федерального канцлера о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые предпринимает Украина для достижения мира», — говорится в сообщении.
Также Зеленский и Меркель обсудили миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Они отметили важность координации действий между Украиной и ЕС, чтобы не допустить использование мигрантов для дестабилизации ситуации.
Этот разговор, вероятно, станет последним контактом Меркель с украинскими властями, поскольку в Германии объявили о создании коалиции, и уже в начале декабря каденция Меркель может закончиться.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. Сейчас у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.