Польша просит НАТО увеличить присутствие сил на восточном фланге. Опасаются наращивания Россией войск
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- София Телишевская
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Piotr Drabik / Flickr
Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО повысить готовность сил на восточном фланге в связи с ситуацией вокруг границ Украины.
Об этом он заявил в Брюсселе во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, пишет Укринформ.
По словам Дуды, Варшава серьезно обеспокоена ситуацией на границе Украины.
«Я предложил генеральному секретарю увеличить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге, рассмотреть возможность увеличения там военного присутствия, хотя бы в рамках миссии Air Policing, всевозможных наблюдательных миссий, патрулирующих эту восточную часть Североатлантического альянса», — заявил президент Польши.
Такой шаг, по мнению Дуды, необходим для того, чтобы показать всем потенциальным агрессорам, что НАТО не только готово к обороне стран-членов, но и обращает внимание на безопасность своих союзников за пределами НАТО.
В то же время, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен подчеркнула, что на востоке Украины не конфликт, а война России против Украины.
«Я лично всегда считала, что это не конфликт, а война, которую навязали Украине. Нам нужно работать очень тщательно, чтобы покончить с войной», — сказала посол Германии.
Фельдгузен удивилась, когда услышала заявление России, что они не примут участие в последующих переговорах в рамках «нормандского формата», если их будут называть стороной конфликта на востоке Украины.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время возле границ сконцентрированы более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.