Дания открыла доступ к бустерной вакцинации всем гражданам от 18 лет

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Дания вводит бустерную прививку от коронавируса для всех граждан в возрасте от 18 лет.

Об этом сообщила заместитель главы Управления здравоохранения Дании, пишет Associated Press.

«Ревакцинация предлагается с одинаковым интервалом всем лицам от 18 лет», — заявила она.

Ранее в Дании бустерную дозу могли получить только пожилые люди и с ослабленным иммунитетом. Теперь каждый взрослый может вакцинироваться шесть месяцев спустя после введения второй дозы.

Вакцинация в стране добровольная, 88,4% граждан получили одну дозу вакцины, а 86,4% — две.

В то же время министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что в Дании ужесточат карантин, в частности, речь идет о требовании носить защитные маски и использовании COVID-документов.