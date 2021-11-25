Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нападение на Украину будет стоить РФ слишком дорого: российской экономике сделают больно

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Нападение на Украину будет слишком дорого стоить России с точки зрения как экономики, так и политики.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 25 ноября.

«В Москве должны четко уяснить, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля», — подчеркнул он.

По словам Кулебы, он включает в себя политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине.

«В ряде мировых столиц разрабатываются конкретные экономические меры, способные сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей. Мы не пытаемся понять, что в голове Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось ясное понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать», — отметил министр.

В то же время Кулеба объяснил, что речь идет не только о российской агрессии против Украины, потому что Кремль стремится в целом подорвать безопасность в Европе.