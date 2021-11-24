Мигранты из Беларуси штурмовали границу с Польшей, бросая в солдат камни и светошумовые гранаты. Один пограничник ранен

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Нелегальные мигранты с территории Беларуси за минувшие сутки пытались 267 раз незаконно пересечь границу с Польшей, во время нескольких попыток прорыва пограничников забросали камнями, травмировав одного из бойцов.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы Польши.

Так, в одну из групп мигрантов, пытавшихся силой попасть в Польшу, входили более 100 агрессивных иностранцев. Они бросали камни в польских пограничников.

По данным Польши, нападение произошло под контролем беларусских служб.

Кроме этого, на участке, который охраняет пограничный пост в Мельнике, группы из 40 агрессивных иностранцев бросали в польских солдат камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила в комментарии TVP, что во время атаки мигрантов один из пограничников получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь.

По ее словам, всех мигрантов, которым удалось прорваться в Польшу, задержали. Им приказано покинуть территорию страны.