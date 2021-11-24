Украина начала на границе с Беларусью спецоперацию для предотвращения миграционного кризиса
- Автор:
- Олег Панфилович
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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН
На границе с Беларусью началась совместная специальная операция украинских пограничников под названием «Полесье».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Она производится совместно с Национальной гвардией, Национальной полицией, Вооруженными силами и другими привлеченными резервами. «Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности», — сообщили в ГПСУ.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией создан Межведомственный координационный штаб. Также увеличили и усилили пограничные наряды по возможным направлениям попыток прорыва групп незаконных мигрантов.
«В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения», — добавили в ГПСУ.
В пределах приграничных с Беларусью районов развернут контрольные посты на автомобильных дорогах и начнут патрулировать основные пути, ведущие к государственной границе. Правоохранители будут также проверять автобусные и железнодорожные станции.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Кроме этого, в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков.
- С 17 ноября силовики Беларуси начали переводить мигрантов в приграничный логистический центр, а небольшая часть мигрантов решила возвращаться домой.
- Украина готовится к различным сценариям с нелегальными мигрантами из Беларуси, но в СБУ считают, что поток маловероятен. Границу, однако, усилили военными и силовиками.