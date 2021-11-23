CNN: США думают над отправкой в Украину дополнительного вооружения и советников

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант отправки в Украину военных советников и дополнительного оружия на фоне угрозы вторжения войск России, которое может произойти в январе-феврале 2022 года.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Белый дом и Конгресс США серьезно относятся к угрозе и настроены решительно, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, как это было в 2014 году с оккупацией Крыма и части Донбасса.

Касательно вооружения, то в новый пакет помощи Украине могут включить противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger, минометы, а также часть вооружения, которое закупалось для войск Афганистана, в частности вертолеты Ми-17.

Кроме того, США ведут переговоры с европейскими союзниками о новом пакете санкций против России и ее руководства на случай вторжения.

В то же время некоторые в администрации Байдена обеспокоены тем, что отправка вооружения может быть расценена Москвой как эскалация конфликта.