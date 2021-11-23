CNN: США думают над отправкой в Украину дополнительного вооружения и советников
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- Костя Андрейковец
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант отправки в Украину военных советников и дополнительного оружия на фоне угрозы вторжения войск России, которое может произойти в январе-феврале 2022 года.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Белый дом и Конгресс США серьезно относятся к угрозе и настроены решительно, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, как это было в 2014 году с оккупацией Крыма и части Донбасса.
Касательно вооружения, то в новый пакет помощи Украине могут включить противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger, минометы, а также часть вооружения, которое закупалось для войск Афганистана, в частности вертолеты Ми-17.
Кроме того, США ведут переговоры с европейскими союзниками о новом пакете санкций против России и ее руководства на случай вторжения.
В то же время некоторые в администрации Байдена обеспокоены тем, что отправка вооружения может быть расценена Москвой как эскалация конфликта.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что пристально следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях.