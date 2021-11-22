Bloomberg: Россия планирует масштабное вторжение в Украину на трех направлениях с поддержкой авиации — разведка США поделилась данными

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Минобороны России

Разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения войск России в Украину, которое может произойти в январе-феврале 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Разведка передала данные союзникам на прошлой неделе. Исходя из них, РФ планирует крупномасштабное быстрое наступление одновременно на трех направлениях — из оккупированного Крыма, с границы Беларуси и через российскую границу на востоке. Для этого будут задействованы около 100 батальонных тактических групп, общей численностью до 100 тысяч человек. Наступление будет поддерживать боевая авиация. Половина этих сил уже на позиции и готова к атаке.

Ранее журнал Military Times опубликовал интервью с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым, в котором показали карту плана вторжения. Она очень схоже отображает описанный выше сценарий.

Military Times

Россия рассчитывает на быстрый захват с последующей продолжительной оккупацией.

Источники также сообщают о беспрецедентной с момента распада СССР мобилизации резервистов. Вероятно, им отведена роль удерживания возможных будущих оккупированных территорий.

Также разведка США отметила, что Россия усилила пропаганду и дезинформационные атаки на Украину. Очевидно, что РФ готовит и агентов для дестабилизации ситуации в Украине, чтобы легче занимать территории.

Реакция Кремля

В Кремле ответили традиционно — это провокация, истерия и виноват Киев.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке к вторжению— ширма для агрессивных намерений Киева вернуть Донбасс силовым путем, передает Интерфакс.

«Нагнетание напряженности — это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду желание решить проблему юго-востока [Украины] силовыми методами», — сказал Песков.