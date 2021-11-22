В Иране начались слушания по делу об уничтожении самолета МАУ. В МИД Украины считают участие украинского посла нецелесообразным

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В Иранском военном суде начались слушания по делу об уничтожении пассажирского самолета МАУ PS752 в январе 2020 года.

Об этом сообщает Associated Press.

На первом заседании присутствовали 10 иранских военнослужащих разных рангов, которые находятся в статусе подозреваемых, семьи погибших и их адвокаты, представлявшие 103 истцов. На этом заседании суд успел заслушать адвокатов. Имена подозреваемых не раскрывают.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что на заседание был приглашен украинский посол в Иране, за что выразило благодарность иранской стороне. При этом ведомство отметило, что до сих пор не получило от Ирана все запрашиваемые документы и информацию, а лишь часть.

В связи с этим МИД считает нецелесообразным участие посла Украины в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт.

«Мы призываем Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам. Наша цель остается неизменной — установление истины и привлечение виновных к ответственности», — заявили в МИД.