Канада первой получила партию детской вакцины против COVID

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Канада 21 ноября начала получать поставки педиатрической COVID-вакцины Pfizer-BioNTech для вакцинации детей от 5 до 11 лет.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве объявила министр государственных закупок Канады Филомена Тасси, пишет Укринформ.

По ее словам, 2,9 миллиона доз достаточно для прививки одной дозой всех канадских детей в возрасте 5-11 лет.

«Мы тесно сотрудничаем с Pfizer над формированием четкого графика доставки вакцин для второй дозы», — подчеркнула министр.

Напомним, 19 ноября Департамент здравоохранения Канады разрешил прививать вакциной Pfizer-BioNTech от COVID-19 детям 5-11 лет. До сих пор вакцину Pfizer-BioNTech в Канаде использовали для детей старше 12 лет. Детская доза отличается от взрослой и будет втрое меньше (10 микрограмм вместо 30). Педиатрическую вакцину тоже нужно будет вводить дважды.