Канада первой получила партию детской вакцины против COVID
- Автор:
- София Телишевская
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Канада 21 ноября начала получать поставки педиатрической COVID-вакцины Pfizer-BioNTech для вакцинации детей от 5 до 11 лет.
Об этом во время пресс-конференции в Оттаве объявила министр государственных закупок Канады Филомена Тасси, пишет Укринформ.
По ее словам, 2,9 миллиона доз достаточно для прививки одной дозой всех канадских детей в возрасте 5-11 лет.
«Мы тесно сотрудничаем с Pfizer над формированием четкого графика доставки вакцин для второй дозы», — подчеркнула министр.
Напомним, 19 ноября Департамент здравоохранения Канады разрешил прививать вакциной Pfizer-BioNTech от COVID-19 детям 5-11 лет. До сих пор вакцину Pfizer-BioNTech в Канаде использовали для детей старше 12 лет. Детская доза отличается от взрослой и будет втрое меньше (10 микрограмм вместо 30). Педиатрическую вакцину тоже нужно будет вводить дважды.
- Вакцинация от коронавируса детей 5—11 лет препаратом Pfizer уже разрешена в Израиле и США.
- В Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, и только потом от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дія» детский ковид-сертификат.