Писательницу Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода «Гарри Поттера» из-за обвинений в трансфобии
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Mary McCartney / С личного сайта Джоан Роулинг
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не попала в список участников спецэпизода «Возвращение в Хогвартс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts), который выпустит телеканал HBO в честь 20-летия выхода первого фильма.
Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
В проекте появятся все актеры и съемочная группа фильма «Гарри Поттер и философский камень», а Роулинг вставят архивными кадрами. Официальные причины отказа пригласить писательницу никто не назвал, а сама Роулинг ситуацию никак не прокомментировала.
Издание же отмечает, что от Роулинг в проекте отказались из-за обвинения писательницы в расизме и трансфобии. На этом фоне ранее писательница столкнулась с травлей, а часть ее фанатов создала открытую петицию в поддержку Роулинг.
- В 2020 году Джоан Роулинг пошутила в Twitter над словосочетанием «люди, которые менструируют» в заголовке статьи — этот термин издание использовало, чтобы не обидеть трансмужчин и небинарных людей. Роулинг намекнула, что «люди, которые менструируют» — это, по сути, женщины. После этого писательницу обвинили в нетерпимости к трансгендерам. Среди тех, кто критиковал Роулинг, были актеры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, сыгравшие главных героев в серии фильмов о «Гарри Поттере».
- Позже Роулинг рассказала, что ее высказывания о трансгендерах связанны с ее личным опытом домашнего и сексуального насилия. Ее отец был разочарован, что родилась дочь, а не сын, поэтому Роулинг думала над трансгендерным переходом.
- Около 150 всемирно известных личностей подписали письмо, которое осуждает онлайн-шейминг знаменитостей на примере критики Джоан Роулинг.
- 15 сентября 2020 года вышел новый детектив Джоан Роулинг — «Дурная кровь», который рассказывает о расследовании убийств серийного убийцы-трансгендера. Писательницу обвинили в трансфобии, а в соцсетях начали ее «хоронить».