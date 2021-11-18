Писательницу Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода «Гарри Поттера» из-за обвинений в трансфобии

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Mary McCartney / С личного сайта Джоан Роулинг

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не попала в список участников спецэпизода «Возвращение в Хогвартс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts), который выпустит телеканал HBO в честь 20-летия выхода первого фильма.

Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

В проекте появятся все актеры и съемочная группа фильма «Гарри Поттер и философский камень», а Роулинг вставят архивными кадрами. Официальные причины отказа пригласить писательницу никто не назвал, а сама Роулинг ситуацию никак не прокомментировала.

Издание же отмечает, что от Роулинг в проекте отказались из-за обвинения писательницы в расизме и трансфобии. На этом фоне ранее писательница столкнулась с травлей, а часть ее фанатов создала открытую петицию в поддержку Роулинг.